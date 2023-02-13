В Сети обеспокоены судьбой не выходившего на связь с осени внука Аллы Пугачевой

Сегодня, 13:04

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В Сети обеспокоены судьбой не выходившего на связь с осени внука Аллы Пугачевой
Дени Байсаров

Еще одного внука Аллы Пугачевой заподозрили в эмиграции из России. На этот раз речь о 24-летнем Дени Байсарове, младшем сыне Кристины Орбакайте. Он уже несколько месяцев не выходит на связь с подписчиками в сети, пишет Passion.ru.

Последний раз Дени Байсаров заходил в свои соцсети еще в минувшем году. Тогда представитель звездного семейства сообщил, что у него все хорошо и он наслаждается московской осенью. После той публикации никакой активности Дени в публичном пространстве и социальных сетях не наблюдается. Это вызвало обеспокоенность у тех, кто следит за жизнью парня.

Некоторые интернет-подписчики более чем уверены, что Байсаров покинул территорию России и сейчас находится за рубежом. Тем более, ему есть к кому ехать. В Соединенных Штатах проживают муж и дочь его матери Кристины Орбакайте (сама певица живет на две страны), а также его старший брат Никита Пресняков со своей супругой.

В Израиле с мужем и детьми (Лиза и Гарри приходятся Дени тетей и дядей) обосновалась его бабушка Алла Пугачева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Сети обеспокоены судьбой не выходившего на связь с осени внука Аллы Пугачевой

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