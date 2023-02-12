«Царьград» выяснил, зачем Макаревич вступился за уволенную из театра «Современник» Ахеджакову

Сегодня, 19:59

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«Царьград» выяснил, зачем Макаревич вступился за уволенную из театра «Современник» Ахеджакову
Фото из открытых источников

В России и за рубежом продолжается активное обсуждение увольнения народной артистки страны Лии Ахеджаковой из театра «Современник». В реальности же артистка остаётся в штате «Современника». Даже без надбавок за отменённый спектакль Ахеджакова получает от государственной казны очень высокую зарплату. Но во всей этой истории действует закон «пиар дороже денег». Многие представители «культурной элиты», к примеру, Чулпан Хаматова и Мария Миронова используют «сенсацию» с Лией Меджидовной, известной своей антироссийской позицией. Внести свой вклад в «защиту Лии Ахеджаковой» и вместе с тем добавить собственному подзабытому имени какую-то долю цитируемости, захотел и Андрей Макаревич (иноагент).

Музыкант-русофоб, проживающий в Израиле, совсем недавно высокомерно заявил населению России, что либералы-эмигранты «увезли всю настоящую Россию с собой». Теперь же Андрей понял, что за границей, без собственной родины, он оказался никому не нужен. Причем ни в творческом, ни в информационном плане. Теперь он вынужден сам напоминать о себе, используя любые поводы. Вот Макаревич и отметился в своих соцсетях поддержкой призыва разместить на американской онлайн-платформе Change.org петицию о защите Лии Ахеджаковой и восстановлении её положения в театре «Современник». Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «Царьград».

Очевидно, что петиции на Change.org носят сугубо информационный характер и никакого влияния на реальные действия в России не оказывают. Единственный смысл подобных начинаний — упомянуть о самом себе. Видимо, ничего большего Макаревичу в эмиграции не остаётся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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