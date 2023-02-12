Молочников убежден, что народные артисты Ахеджакова и Назаров не останутся без работы и поклонников

Режиссер Александр Молочников считает, что люди, инициировавшие увольнение народных артистов Лию Ахеджакову и Дмитрия Назарова из театров, отнимают у них «лекарство, которое продлевает жизнь». По крайней мере, в России. Но в мире полно сцен, где знаменитым российским актерам, выступившим против СВО, будут рады. И численность армии их поклонников вряд ли поубавится.

«В их возрасте сцена оказывает медикаментозный эффект, я так считаю. Это такое лекарство, которое продлевает жизнь. Ранее актеры умирали, если не выходили на сцену», — говорит Александр Молочников, который недавно уехал из России за границу.

В то же время, по его мнению, такие театральные величины, как Ахеджакова и Назаров, не могут остаться не у дел. Молочников в данном контексте упомянул и Александра Филиппенко. Однако последнего не уволили из Театра Моссовета - он сам не захотел продлевать закончившийся контракт.

«Верю, что Ахеджакова, Филиппенко, Назаров найдут себе сцены, на которые и будут выходить. Убежден, в мире масса зрителей, которые счастливы их увидеть. Желаю гастрольных туров», — заключил 30-летний режиссер.

Актрису Лию Ахеджакову, которая, даже невзирая на жесткую критику СВО, продолжает оставаться в России, он считает настоящей патриоткой, передает «СтарХит».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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