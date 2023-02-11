Продюсер Цыганов заявил о необходимости попрощаться с покинувшими Россию артистами

Сегодня, 19:49

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Продюсер Цыганов заявил о необходимости попрощаться с покинувшими Россию артистами
Фото из открытых источников

Земфире, которую на днях признали иностранным агентом, как и другим покинувшим Россию артистам, следует запретить въезд в страну. Такое мнение в беседе с журналистами высказал продюсер Вадим Цыганов. Он также заявил о необходимости безжалостно прощаться с предателями родины.

По мнению продюсера, страну следует очищать от артистов, которые позволяют себе антироссийские высказывания. Цыганов также высказал  мнение о том, что сейчас немало людей занимаются искусством ради денег. Но есть творчество, которое создается ради души, а не ради бесов. Россию нужно избавить от людей, которых интересует только материальное обогащение, считает Цыганов.

«Нужно закрывать, нужно ампутировать, чтобы гангрена не шла», — заявил продюсер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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