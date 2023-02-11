Концертный директор Леонида Агутина опровергла информацию о миллионной задолженности певца

Татьяна Ларина, концертный директор певца и музыканта Леонида Агутина, опровергает появившиеся в некоторых средствах массовой информации новости о том, что артист якобы имеет миллионную задолженность перед налоговой службой.

По ее словам, никаких долгов у Леонида Агутина нет. Но если бы они даже были, порассуждала Ларина, журналисты не вправе сообщать об этом на страницах своих изданий.

«Как могут СМИ сообщать, если это конфиденциальная информация? У нас нет никаких задолженностей», — прокомментировала концертный директор Леонида Агутина по просьбе портала «Звездач».

Ранее некоторые сетевые источники сообщили о том, что у певца якобы имеется задолженность по налогам на крупную сумму - 7 миллионов 872 тысячи рублей. Также утверждалось, что по этой причине ФНС включила мужа Анжелики Варум в собственный «черный список».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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