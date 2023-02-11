Концертный директор Леонида Агутина опровергла информацию о миллионной задолженности певца

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил идеологию ЧВК «Вагнер»
В интервью для проекта WarGonzo предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин объяснил , на чем строится...Подробнее
Татьяна Ларина, концертный директор певца и музыканта Леонида Агутина, опровергает появившиеся в некоторых средствах массовой информации новости о том, что артист якобы имеет миллионную задолженность перед налоговой службой.
По ее словам, никаких долгов у Леонида Агутина нет. Но если бы они даже были, порассуждала Ларина, журналисты не вправе сообщать об этом на страницах своих изданий.
«Как могут СМИ сообщать, если это конфиденциальная информация? У нас нет никаких задолженностей», — прокомментировала концертный директор Леонида Агутина по просьбе портала «Звездач».
Ранее некоторые сетевые источники сообщили о том, что у певца якобы имеется задолженность по налогам на крупную сумму - 7 миллионов 872 тысячи рублей. Также утверждалось, что по этой причине ФНС включила мужа Анжелики Варум в собственный «черный список».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В интервью для проекта WarGonzo предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин объяснил , на чем строится...Подробнее
Для того, чтобы Россия могла добиться победы в ходе спецоперации на Украине и отстоять свой суверенитет перед небывалым...Подробнее
Руководитель генерального консульства Российской Федерации в японском городе Осака Терских в интервью агентству РИА...Подробнее
Занимавший ранее должность руководителя японского правительства Абэ выпустил свои мемуары, в которых затронута тема...Подробнее
Воронежцы в соцсетях возмущаются по поводу баннера с социальной рекламой, который разместили возле городского...Подробнее
Руководитель дипломатического представительства Российской Федерации в Саудовской Аравии Козлов в интервью агентству...Подробнее
Турецкая экономика находилась не в лучшем состоянии еще до того, как в стране произошло землетрясение: бюджет страдал...Подробнее
Ксения Собчак отреагировал на пост певицы Славы, которая нелицеприятно высказалась о ней за ее спиной. «Дорогая певица...Подробнее
Руководитель украинского проекта NAURocket опубликовал видео, на котором показан запуск беспилотника, осуществленный из...Подробнее
Активисты движения «Город Перемен» провели в Петербурге социальный эксперимент. Они выяснили, смогли ли чиновники...Подробнее
Комментировать