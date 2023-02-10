Покинувший Россию актер Александр Филиппенко объяснил, почему уволился из Театра Моссовета

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Некоторое время назад актер Александр Филиппенко покинул Россию и обосновался в Прибалтике. Народный артист решил рассказать о своем увольнении из московского Театра Моссовета. В соцсети 78-летний актер, которого в России обвиняют в предательстве, написал:
«Иногда просто закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт».
Он также подчеркнул, что сохранил о работе в театре только самые теплые и добрые воспоминания. Лауреат Государственной премии также отметил, что его ситуацию не стоит сравнивать с ситуацией Лии Ахеджаковой, которая недавно была уволена из театра «Современник».
Ранее дочь Филиппенко заявила, что контракт ее отца истек и его решили не продлевать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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