Покинувший Россию актер Александр Филиппенко объяснил, почему уволился из Театра Моссовета

Некоторое время назад актер Александр Филиппенко покинул Россию и обосновался в Прибалтике. Народный артист решил рассказать о своем увольнении из московского Театра Моссовета. В соцсети 78-летний актер, которого в России обвиняют в предательстве, написал:

«Иногда просто закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт».

Он также подчеркнул, что сохранил о работе в театре только самые теплые и добрые воспоминания. Лауреат Государственной премии также отметил, что его ситуацию не стоит сравнивать с ситуацией Лии Ахеджаковой, которая недавно была уволена из театра «Современник».

Ранее дочь Филиппенко заявила, что контракт ее отца истек и его решили не продлевать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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