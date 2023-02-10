Актриса Ирина Основина рассказала, почему боялась режиссера «Склифосовского» Юлию Краснову

Российская актриса театра и кино Ирина Основина в популярном отечественном сериале «Склифосовский» играет колоритную медсестру Фаину Игоревну. На съемках программы «Привет, Андрей!» артистка призналась, что поначалу боялась режиссера Юлию Краснову. Она была наслышана о строгости создателя сериала.

По словам Основиной, вначале ей было сложно втянуться в съемочный процесс. Вначале она почти ничего не понимала, но со временем напряжение спало, работать стало легче. Теперь артистка убеждена, что своим успехом сериал во многом обязан именно Юлии Красновой - его снимает режиссер, которая держит всю команду в ежовых рукавицах и не допускает разложения дисциплины.

«Конечно, большой успех этого сериала в том, что режиссер — Юля, это ее проект полностью. Она прям так "держит" все серьезно», — высказалась Ирина Основина.

Сыгравший главную роль в «Склифосовском» Максим Аверин в студии Андрея Малахова подтвердил, что как режиссер Юлия Краснова очень строгая. Но она выкладывается на съемках на все 100 процентов и всегда добивается результата.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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