Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» диверсией против детей в России

Сегодня, 09:39

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Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» диверсией против детей в России
Актер Дмитрий Песков

Актер Дмитрий Песков негативно отозвался о фильме «Чебурашка», который вышел на экраны в 2023 году.

По его мнению, этот фильм отрицательно влияет на мировоззрение, формирующееся у детей после просмотра, передает РИА ФАН. Он добавил, что считает этот фильм диверсией в отношении детей, хоть и несознательной.

«Фильм «Чебурашка» смотрел. Это же плохое кино. Даже если не разбирать его театроведчески, а просто как родитель. Понравился замечательный разбор Ольги Будиной. Там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, ни одного. А этот фильм, адресованный детям. И то, что нам взрослым смешно, на детей действует пролонгировано», - заявил Певцов.

Он добавил, что в фильме почти нет положительных персонажей. Единственный такой персонаж — выдуманное существо по имени Чебурашка. Возмутило его и то, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой.

«Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные. Я уже не говорю про пошлость и откровенные, собственно говоря, придуманные и нелицеприятные истории внутри семьи», - отмечает актер.

Стоит отметить, что фильм «Чебурашка» стал самым кассовым отечественным семейным фильмом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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