Сестра турецкой актрисы Ханде Эрчел усыновит оставшегося сиротой после землетрясения ребенка

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Сестра актрисы из сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел Гамзе Эрчел вместе с мужем Джанером усыновят выжившего после землетрясения в Турции ребенка. Супруги обратились в органы опеки, чтобы взять на воспитание малыша, родители которого погибли при землетрясении. Гамзе и Джанер заявили, что готовы справиться с трудностями и приложить усилия, которые потребует процесс усыновления.
Гамзе Эрчел также займется сбором средств пострадавшим людям. У нее и ее мужа есть двухлетняя дочь Мави, у которой не так давно обнаружили рак.
Согласно сводке турецкого правительства, под завалами погибли тысячи граждан. Дети погибших при землетрясении остались сиротами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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