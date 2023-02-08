Сестра турецкой актрисы Ханде Эрчел усыновит оставшегося сиротой после землетрясения ребенка

Сестра актрисы из сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел Гамзе Эрчел вместе с мужем Джанером усыновят выжившего после землетрясения в Турции ребенка. Супруги обратились в органы опеки, чтобы взять на воспитание малыша, родители которого погибли при землетрясении. Гамзе и Джанер заявили, что готовы справиться с трудностями и приложить усилия, которые потребует процесс усыновления.

Гамзе Эрчел также займется сбором средств пострадавшим людям. У нее и ее мужа есть двухлетняя дочь Мави, у которой не так давно обнаружили рак.

Согласно сводке турецкого правительства, под завалами погибли тысячи граждан. Дети погибших при землетрясении остались сиротами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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