Молодую жену Петросяна наконец-то приняли в светской тусовки Москвы

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В ноябре прошлого года Лиза Моряк официально вышла замуж за режиссера Сарика Андреасяна. Сейчас 27-летняя актриса готовится стать мамой. Лиза устроила для своих подруг вечеринку Baby Shower, которая проводится незадолго до родов. Это был веселый праздник с воздушными шарами, цветами и подарками. Приглашенные пришли в один из столичных ресторанов. Гостями актрисы стали Анна Егоян, Анна Пескова, Дарья Блохина, Евгения Линович, Елена Пинская, Анастасия Резник, Ульяна Пылаева, Ирина Притуленко, Эмилия Вишневская и многие другие. Гости дарили будущей маме милые и необходимые вещи. А Лиза вручила каждой гостье подарок от бренда Zielinski & Rozen и букет от Why not? Flowers.
В числе гостей оказалась и жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая не так часто появляется на светских тусовках. Супруга юмориста, которая два года назад родила мальчика, предпочитает походы в театр. При этом Брухунова выбрала для вечеринки весьма странный наряд. Она надела на белое струящееся платье «бабушкин свитер», из-за чего была высмеяна пользователями Сети.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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