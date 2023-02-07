«Будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем»: Режиссер Молочников заступился за уволенную Ахеджакову

Народную артистку России Лию Ахеджакову зрители больше не увидят на сцене театра «Современник». По данным СМИ, ее уволили. Причина увольнения не называется, но, похоже, как и в случае с Дмитрием Назаровым все упирается в то, что артистка не только не поддержала СВО, а регулярно ее осуждает, жестко критикуя при этом политическое руководство страны.

На защиту уволенной Ахеджаковой поспешил встать режиссер Александр Молочников. Он, как и звезда «Иронии судьбы», осуждает СВО. Однако, в отличие от нее, находится не в России, а в США.

Молочников разразился жесткой тирадой на фоне новости об увольнении Лии Ахеджаковой.

«Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители), будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем. Выход есть всегда. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко», — приводит слова режиссера журнал «СтарХит» .

Сама 84-летняя Ахеджакова испытала настоящий шок, когда узнала, что ее убрали из репертуара «Современника». По словам легендарной актрисы, это сделано по требованию «каких-то разгневанных людей».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700