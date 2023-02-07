«Будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем»: Режиссер Молочников заступился за уволенную Ахеджакову

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Народную артистку России Лию Ахеджакову зрители больше не увидят на сцене театра «Современник». По данным СМИ, ее уволили. Причина увольнения не называется, но, похоже, как и в случае с Дмитрием Назаровым все упирается в то, что артистка не только не поддержала СВО, а регулярно ее осуждает, жестко критикуя при этом политическое руководство страны.
На защиту уволенной Ахеджаковой поспешил встать режиссер Александр Молочников. Он, как и звезда «Иронии судьбы», осуждает СВО. Однако, в отличие от нее, находится не в России, а в США.
Молочников разразился жесткой тирадой на фоне новости об увольнении Лии Ахеджаковой.
«Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители), будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем. Выход есть всегда. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко», — приводит слова режиссера журнал «СтарХит».
Сама 84-летняя Ахеджакова испытала настоящий шок, когда узнала, что ее убрали из репертуара «Современника». По словам легендарной актрисы, это сделано по требованию «каких-то разгневанных людей».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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