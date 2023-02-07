Актер Дмитрий Назаров написал стихи о пропаганде

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После того, как худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова, 65-летнего актера перестали приглашать на съемки в кино и начали убирать из проектов. Звезде сериала «Кухня» пришлось уехать в Израиль, за что его еще больше стали критиковать пользователи в Сети. На их критику народный артист РФ реагирует довольно остро, тем более что хейтеры позволяют себе оскорблять актера и его семью. Так, один из пользователей написал, что Дмитрий в России «вонял», и после его отъезда «пошел чистый воздух».
На этот выпад Назаров ответил в стихотворной форме.
«Вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас», — написал актер в ответ всем, кто обрадовался его отъезду.
Добавим, что Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева дадут шесть концертов в Израиле с 19 по 25 марта. Они выступят с программой «L'amour-мур или Держава набекрень», в которой опальный артист продекламирует свои стихи и споет, в том числе на французском языке.
Концерты Назарова в Израиле были анонсированы еще в начале января. Однако спрос на них невелик. Так, билеты неплохо раскупают только в Ашдоде, где осталось около 50 свободных мест.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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