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Народный артист России Дмитрий Назаров, после целой серии громких антироссийских высказываний и, как результат, его последующего увольнения из столичного МХТ им. Чехова, отправился со своим гастрольным туром по территории государства Израиль. Этот поступок актера театра и кино жестко раскритиковала отечественная публика.
В настоящее время многие пользователи Сети интернет глубоко уверены в том, что предстоящий гастрольный тур звезды «Кухни» обернется полным провалом артиста. Об этом сегодня пишут журналисты информационного новостного сетевого онлайн портала «Царьград».
«Глупость человеческая воистину не имеет предела. Флаг ему в руки. Теперь звезда «Кухни» будет профессионально готовить форшмак для граждан Израиля», — приводят слова одного из интернет-критиков репортеры источника.
На данный момент известно, что Дмитрий Назаров даст концерты в шести городах Израиля. Программа «L'Amour-МУР, или Держава набекрень» включает в себя песни, стихи и басни. Стоимость билетов при пересчете на российскую валюту составляет 3770-5400 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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