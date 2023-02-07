Отмену спектаклей с Лией Ахеджаковой в Госдуме связали с ее политической позицией

8 февраля стало известно, что у Лии Ахеджаковой больше нет ролей в «Современнике». Сама актриса заявила, что спектакли с ее участием «убрали из репертуара» театра «после анонимок».

На эту новость отреагировала актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко. Так, она заявила, что это право принадлежит художественному руководителю и дирекции театра, которые формируют репертуар. Драпеко предположила, что такое решение было принято в связи с политической позицией Ахеджаковой. В обязанности руководителей учреждений входит осуществлять контроль над тем, чтобы их репертуарный план соответствовал политическому моменту, заявила депутат.

Ранее Ахеджакова, проработавшая в «Современнике» долгие годы, сообщила, что последний спектакль с ее участием - «Игра в джин» - отменен. Народная артистка очень переживает по этому поводу.

«Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — заявила Ахеджакова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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