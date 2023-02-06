«МК»: Максим Кононенко вступился за Аллу Пугачёву в эфире российского телеканала

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Россияне несправедливы к Алле Пугачевой, уверен журналист, колумнист RT Максим Кононенко.
В эфире телеканала «360» он заявил, что давление на артистку вынудило ее принять решение и уехать из РФ насовсем, хотя она планировала вернуться, передает «МК».
«То, что ее из страны буквально выпнули — это говорит не о ней, а о нас. Человек вдруг оказался выкинут из жизни моей страны вообще непонятно за что. За то, что ее муж что-то там где-то говорит. Но она-то здесь при чем?», - заявил Кононенко.
Он добавил, что Алла Борисовна возвращалась в РФ, чтобы договориться по поводу своего мужа Максима Галкина* (признан иноагентом), но поскольку решить этот вопрос не удалось, она решила переселиться в Израиль уже навсегда.
Отметим, РФ покинули не только Алла Пугачева и Максим Галкин*. В числе тех, кто решил покинуть РФ Чулпан Хаматова, Земфира, Рената Литвинова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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