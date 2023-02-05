В немецком театре отреагировали на бойкот украинскими артистами фестиваля из-за Анны Нетребко

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Украинские артисты отказываются выступать на Международном майском фестивале в Висбадене (Германия). Причиной этого они называют участие в нем российской оперной певицы Анны Нетребко, которая не высказалась против СВО. Об этом говорится в статье «Deutsche Welle» (признано иноагентом в РФ, - Ред.).
Руководство Генсенского государственного театра, который выступает организатором фестиваля, отреагировало на объявление украинскими артистами бойкота. В пресс-релизе выказывается предположение, что отказ артистов из Украины связан с давлением, которое на них оказывают политики.
Также в нем идет речь о том, что в свободной стране неприемлемо ставить вопрос таким образом, когда представители одной нации не желают выступать на одной сцене с представителями другой, поскольку «культура всегда выше наций и живет человеческими ценностями».
Международный майский фестиваль в Висбадене всегда выступает и выбирает «объединяющую культуру», заключили организаторы.
Российские войска на территории Украины находятся почти год, с 24 февраля 2022-го. Из-за СВО, которую начала РФ, многие отечественные артисты стали нежеланными гостями на европейских площадках, а спортсмены - оставлены за бортом известных спортивных международных соревнований.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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