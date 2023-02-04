Соседка назвала новую причину сердечного приступа у Игоря Николаева: «Они разводятся»

СМИ продолжают выяснять причины, которые могли привести к сердечному приступу у певца и композитора Игоря Николаева.

Журналистам телеканала НТВ удалось пообщаться с Миленой Дейнегой. Женщина проживает по соседству со звездной парой - Игорем Николаевым и Юлией Проскуряковой.

Она утверждает, что между супругами - серьезные разногласия. Вероятно, именно по этой причине Николаев давно не появлялся дома. Соседка не исключает, что композитор планировал расставание со своей молодой женой.

«Может, они даже поругались, потому что ходят слухи, что они разводятся», — приводит слова Дейнеги НТВ.

Женщина допускает, что именно разлад в отношениях и мог спровоцировать инфаркт у знаменитого артиста.

А меж тем СМИ не располагают стопроцентно достоверными данными о том, что Игорь Николаев перенес сердечный приступ. Сам певец и его жена подтверждают только его госпитализацию на фоне ухудшения состояния здоровья.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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