Дети актрисы Любови Полищук перестали общаться из-за ее наследства

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После смерти звезды советского и российского кинематографа Любови Полищук минуло уже 16 лет, но ее дети все еще не могут наладить отношения между собой и продолжают конфликтовать. Причина - в оставленном звездой наследстве.
Вдовец Полищук Сергей Цигаль рассказал в интервью телеканалу НТВ, что Алексей Макаров, сын киноактрисы от первого брака, прекратил всяческое общение со своей сестрой - Мариэттой Цигаль-Полищук. Мужчина даже не захотел побывать на премьере сериала «Раевская». А между тем это важное событие в жизни его сестры. В этом сериале она предстала в главной роли.
Если верить слухам, причиной разлада между детьми Любови Полищук могла стать квартира в центре Москвы. Алексей Макаров претендовал на этот объект недвижимости, но он пасынку Цигаля не достался.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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