Садальский пристыдил Варшавера за идею заменить покойную Чурикову Васильевой

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После того, как актрисы Инны Чуриковой не стало, руководство театра «Ленком» принялось подыскивать ей замену. Марк Варшавер сообщил, что намерен позвать Татьяну Васильеву. Он хотел пригласить в театр эту артистку и раньше, но покойная Чурикова выступала против. Теперь же Варшаверу ничего не мешает реализовать данную идею.
Ее оценил актер и блогер Стас Садальский. Он высказал все, что думает по этому поводу. Артист не против самой идеи пригласить Татьяну Васильеву в театр, так как считает ее очень достойной актрисой. В то же время Садальскому не понравилось, что в контексте данного предложения руководитель «Ленкома» упоминает покойную Чурикову.
«Эх, Марк Борисыч, даже представить себе не могу, чтобы кто-то еще из директоров сумел бы так прозвенеть. Чтобы, например, в "Театре Армии" кто-нибудь подобное сказал про Касаткину! - приводит слова Стаса Садальского издание «СТ-Ньюс». - Татьяна, действительно, большая актриса и можно было спокойно пригласить ее в "Ленком". Однако безо всяких комментариев бывшего бухгалтера Варшавера в адрес недавно умершего человека».
Садальский убежден, что Татьяна Васильева не откажется от предложения, если таковое ей от «Ленкома» поступит.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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