Садальский пристыдил Варшавера за идею заменить покойную Чурикову Васильевой

После того, как актрисы Инны Чуриковой не стало, руководство театра «Ленком» принялось подыскивать ей замену. Марк Варшавер сообщил, что намерен позвать Татьяну Васильеву. Он хотел пригласить в театр эту артистку и раньше, но покойная Чурикова выступала против. Теперь же Варшаверу ничего не мешает реализовать данную идею.

Ее оценил актер и блогер Стас Садальский. Он высказал все, что думает по этому поводу. Артист не против самой идеи пригласить Татьяну Васильеву в театр, так как считает ее очень достойной актрисой. В то же время Садальскому не понравилось, что в контексте данного предложения руководитель «Ленкома» упоминает покойную Чурикову.

«Эх, Марк Борисыч, даже представить себе не могу, чтобы кто-то еще из директоров сумел бы так прозвенеть. Чтобы, например, в "Театре Армии" кто-нибудь подобное сказал про Касаткину! - приводит слова Стаса Садальского издание «СТ-Ньюс». - Татьяна, действительно, большая актриса и можно было спокойно пригласить ее в "Ленком". Однако безо всяких комментариев бывшего бухгалтера Варшавера в адрес недавно умершего человека».

Садальский убежден, что Татьяна Васильева не откажется от предложения, если таковое ей от «Ленкома» поступит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700