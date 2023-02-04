В Екатеринбурге снимают «Длительные свидания» с Олегом Гаркушей

Накануне в столице Урала городе Екатеринбурге центральный Главпочтамт на целых полдня превратился в отделение банка и расчетный центр: в здании осуществлялась съёмка некоторых эпизодов для художественной картины «Длительные свидания». Во время проведения съёмок почта в здании Главпочтамта продолжала свою работу. Жители Екатеринбурга, которые приходили решать свои собственные вопросы, имели возможность с интересом наблюдать за процессом производства художественного фильма.

Сюжет ленты «Длительные свидания» такой: городской храм, где правил службу отец Александр, загорелся. После пожара вся жизнь отца Александра круто изменилась. В церковном поджоге обвиняют юную глухонемую девушку. Просто нашли жертву, не способную за себя постоять. Священник видит несправедливость и помогает бедняжке. Главную роль — отца Александра — в «Длительных свиданиях» исполняет фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

Снимают сцены этого кино не в одном только Екатеринбурге. Съемочная группа ездит по разным городам: Невьянск, Качканар и другим населенным пунктам Урала, снимая различные сцены.

В широкий прокат картина выходит зимой 2024 года.

«Длительные свидания» — это вторая картина режиссера Георгия Лялина. Мастер кинематографа пристально освещает темы религии и простых людей.

«Фильм является христианской, достаточно простой историей парадоксального взросления старика, — рассказал журналистам информационного новостного онлайн-издания «Вечерний курьер» Георгий Лялин. — Эта тема освещает проблемы церкви и простого человека, которые знакомы каждому. Мысли фильма — о сближении между людьми и поколениями и вопросах, которые волнуют каждого: как жить и чем руководствоваться в этой жизни?».

На Главпочтамте в Екатеринбурге снимали сцену, в которой отец Александр пришел в расчетный центр, чтобы разобраться с суммой в коммунальной квитанции. В ней раскрываются детали характера главного героя: он, как и многие пожилые люди, живет прошлым и откладывает деньги себе на похороны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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