Женитьба на балерине, эмиграция в Америку и рак: «Одиннадцать надежд» актера Виктора Ильичева

Актер Виктор Ильичев - звезда советского кинематографа. Сегодня, 5 февраля, исполняется 77 лет со дня его рождения. Скончался он осенью 2010-го.

Его фильмография насчитывает свыше 100 картин. Артист был в ТОП-20 самых снимаемых в кино деятелей культуры по версии «Советского экрана. Однако в 90-е годы он эмигрировал из страны и почти что остался за бортом кинематографа - снялся за рубежом только в трех фильмах, пишет «СтарХит».

«Звезда экрана», «Одиннадцать надежд», «Собака на сене» — каждое появление Виктора Ильичева в этих, и не только, фильмах, было сопряжено с положительными эмоциями у зрителей. Режиссеры это понимали и активно приглашали в свои проекты. Он был успешным, пока был СССР. Когда страна развалилась, в индустрии кино наступил кризис. Ильичев принял решение, что надо уезжать на Запад, действовать во благо своей семьи.

С балериной Светланой Осиевой он познакомился в 1968 году и практически сразу влюбился. Через год пара поженилась, а в 1971-ом у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Михаилом.

Жена Виктора Ильичева первой перебралась за границу и прозондировала почву - будучи балериной, она смогла оформиться на пенсию уже в 38 лет. Сначала женщина преподавала в Чехословакии, потом работала в Португалии и Италии. В 1995 ее пригласили на работу в США - во Флориду. Через несколько месяцев эмигрировал и ее супруг. Их сын Михаил переехал в Америку только спустя два года.

В 2004-м Виктор Григорьевич снова вернулся на площадку, он снимался в трех картинах Анатолия Эйрамджана. После фильмов «Женитьба в 24 часа», «Заторможенный рефлекс» и «Не нарушая закона» в кино актер больше не появлялся.

Профессиональная невостребованность, отмечает издание, была не единственной проблемой Ильичева - в 2008-ом у него диагностировали рак мочевого пузыря в четвертой стадии. Ильичев согласился на сложное хирургическое вмешательство - ему вырезали больной орган и имплантировали здоровый.

После нее он чувствовал себя хорошо - снова вернулся к путешествиям и игре в теннис. Однако через год рак вернулся - артисту не помогло даже экспериментальное лечение. 8 октября 2010 Виктор Ильичев скончался.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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