В Сети поддержали Ирину Аллегрову, отменившую концерты из-за СВО

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга
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Ирина Аллегрова огорчила своих поклонников новостью об отмене сольных концертов, запланированных на ближайшее время. Народная артистка России назвала проведение спецоперации в Украине в качестве причины такого решения.
При этом певица не собирается приостанавливать свою творческую деятельность. Аллегрова участвует в важных сборных концертах. Не так давно звезда советской и российской эстрады выпустила песню «Молитва», посвященную СВО и их семьям. Помимо этого, она посещает раненых военнослужащих в госпиталях. Пользователи Сети высказались в поддержку решения Ирины Аллегровой.
«Решение умного порядочного человека. Патриота»; «Репертуар для большого сольного концерта полностью патриотический не собрать, потому понимаем почему берете перерыв. Иной репертуар сейчас неуместен», — написали поклонники певицы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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