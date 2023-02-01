Наташа Королева отреагировала на слухи о своем разводе с Тарзаном

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Певица Наташа Королева решила отреагировать на слухи о своем разводе с танцором Сергеем Глушко (Тарзаном). Они активно муссируются в течение нескольких недель и с каждым новым днем обретают все большие масштабы.
В медиаполе с заявлениями о скором разводе Королевой и Тарзана «засветились» даже комик Павел Воля и танцовщица Анастасия Волочкова. Наташа решила не молчать. Исполнительница песни «Желтые тюльпаны» заверила своих фанатов, что у нее в отношениях с мужем проблем нет и разводиться они не собираются. В этом году пара намерена отметить 20-летие своего брачного союза, пишет «Рамблер».
Певица напомнила, что слухи и сплетни о ее разрыве с Тарзаном с завидной регулярностью появляются регулярно, ежегодно. Она уже привыкла к таким «уткам» и старается не обращать на них особого внимания. И вот сейчас в СМИ - снова кампания по разводу.
«Кто-то написал мне об этом. А потом мне говорят, что Настя Волочкова сказала! А-а-а, Настя! Ей можно, пусть рассказывает», - отшутилась Королева.
Напомним, у Наташи и Тарзана есть общий сын - парень уже взрослый.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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