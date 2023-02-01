Актриса Мария Порошина воссоединилась с коллегой Ярославом Бойко на экране

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Популярная российская актриса Мария Порошина о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Многодетной матери СМИ приписывали много головокружительных романов. Один из них - с коллегой Ярославом Бойко. Вместе они в былые времена неоднократно являлись партнерами по съемочной площадки. И вот стало известно о том, что Порошина и Бойко снова воссоединились - в кино.
Как пишет журнал «СтарХит», вместе они снимаются в мелодраме «Всем по 50». Мария Порошина уже традиционно воплощает образ несчастной женщины, которой изменил супруг. На кадрах со съемок, которые появились в сети, актриса и Ярослав Бойко запечатлены в роли влюбленных.
Поклонники знаменитостей снова начали говорить о том, что между ними «точно что-то есть». Однако Порошина ранее опровергала любые предположения о романе. Утверждала, что кроме совместной работы и дружбы ее с Бойко ничего не связывает.
Возможно, скоро их отношения перейдут в более романтическое русло, предположили поклонники. Некоторое время назад стало известно о том, что актер Ярослав Бойко и его жена, танцовщица Рамуне Ходоркайте, подали на развод.
У пары двое детей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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