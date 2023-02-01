Врач-пульмонолог Богдан Гордеев предупредил о неполноценной жизни Романа Костомарова после выписки

Состояние здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова прокомментировал врач-пульмонолог Богдан Гордеев.

Он назвал чудом спасение жизни спортсмена, но все же предполагает, что на лед он больше не выйдет.

Гордеев отметил, что к ЭКМО подключают при поражении не менее 75% легких, а это значит, что у него почти вся ткань легких была охвачена воспалением.

«Чудо, что он вообще выжил, учитывая сепсис и двусторонний гидроторакс», - отметил специалист.

По его словам, как минимум год Костомаров не сможет выходить на лед. И, скорее всего, после выписки ему рекомендуют санитарное лечение. Даже после него у фигуриста будет отдышка, приступы кашля, боли в груди и длительное время сохранится быстрая утомляемость.

Поэтому врач полагает, что без специального восстановительного лечения он не сможет жить полноценной жизнью. О спорте в этом случае и вовсе говорить не приходится. Также врач говорит о том, что Костомарову придется длительное время находиться под наблюдением иммунологов.

Отметим, ранее стало известно о том, что врачи не исключают ампутацию пальцев фигуриста из-за того, что ткани на конечностях начали отмирать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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