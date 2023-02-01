Новости о продаже недвижимости Аллы Пугачевой в России оказались фейком

Недавно многие российские СМИ и паблики в социальных сетях запестрели новостями о том, что Примадонна лишилась своей недвижимости в России - во владении Аллы Пугачевой якобы не осталось ни квартир, ни домов, ни замка. Однако корреспонденты «Комсомольской правды» провели небольшое расследование и выяснили, что данная информация - фейковая.

Они подняли официальную документацию на объекты недвижимости и выяснили, что Примадонна от собственных владений в столице РФ не избавлялась. В выписке ЕГРН сказано, что легенда советской эстрады, как и прежде, является обладательницей квартиры площадью 304 кв.м. в Филипповском переулке.

Помимо этого, супруга Максима Галкина (признан иноагентом в РФ, - ред.) владеет двумя земельными участками в столичном регионе. Площадь первого - 1200 квадратных метров. Он раскинулся на территории домостроительного комбината "Творчество" непосредственно в самой Москве. Его кадастровая стоимость - 4,1 млн рублей.

Второй участок оценен в 805 тысяч рублей. Он - в Подмосковье (деревня Бережки).

Что касается элитного замка в деревне Грязь, который в СМИ прослыл под названием «Галкино гнездо», то он Алле Борисовне Пугачевой никогда и не принадлежал - недвижимость оформлена на ее супруга.

А квартиру (пятикомнатную, к слову) на Тверской в Москве Примадонна еще девять лет назад переписала на свою старшую дочь - певицу и актрису Кристину Орбакайте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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