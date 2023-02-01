Новости о продаже недвижимости Аллы Пугачевой в России оказались фейком

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга
О плохом отношении к пациентам в 23-й больнице Екатеринбурга рассказали родные пожилой женщины. 75-летняя Раиса...Подробнее
Недавно многие российские СМИ и паблики в социальных сетях запестрели новостями о том, что Примадонна лишилась своей недвижимости в России - во владении Аллы Пугачевой якобы не осталось ни квартир, ни домов, ни замка. Однако корреспонденты «Комсомольской правды» провели небольшое расследование и выяснили, что данная информация - фейковая.
Они подняли официальную документацию на объекты недвижимости и выяснили, что Примадонна от собственных владений в столице РФ не избавлялась. В выписке ЕГРН сказано, что легенда советской эстрады, как и прежде, является обладательницей квартиры площадью 304 кв.м. в Филипповском переулке.
Помимо этого, супруга Максима Галкина (признан иноагентом в РФ, - ред.) владеет двумя земельными участками в столичном регионе. Площадь первого - 1200 квадратных метров. Он раскинулся на территории домостроительного комбината "Творчество" непосредственно в самой Москве. Его кадастровая стоимость - 4,1 млн рублей.
Второй участок оценен в 805 тысяч рублей. Он - в Подмосковье (деревня Бережки).
Что касается элитного замка в деревне Грязь, который в СМИ прослыл под названием «Галкино гнездо», то он Алле Борисовне Пугачевой никогда и не принадлежал - недвижимость оформлена на ее супруга.
А квартиру (пятикомнатную, к слову) на Тверской в Москве Примадонна еще девять лет назад переписала на свою старшую дочь - певицу и актрису Кристину Орбакайте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О плохом отношении к пациентам в 23-й больнице Екатеринбурга рассказали родные пожилой женщины. 75-летняя Раиса...Подробнее
О том, как повлияла мобилизация на Ракетно-космический центр «Прогресс», рассказал глава предприятия Дмитрий Баранов....Подробнее
Обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова прокомментировала влияние «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
Предстоящее празднование юбилея Екатеринбурга уже омрачила новость, что куратором спецпроекта мэр города Алексей Орлов...Подробнее
О редкой болезни Помпе, от которой страдает 16-летний Дмитрий из Екатеринбурга, рассказала его мама Елена Кузнецова....Подробнее
Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что следит за ситуацией с выплатами некоторым мобилизованным и...Подробнее
Представитель иранского законодательного органа, входящий в комитет по вопросам внешней политики, Мешкини сделал...Подробнее
О трагической смерти семилетнего Кирилла Балакирева рассказали изданию «altapress.ru» его родители. Семья мальчика...Подробнее
В Москве снижается заполняемость дорогих отелей, пишет издание «Коммерсант». Участники рынка отмечают, что почти не...Подробнее
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара, сохраняя прекрасные отношения как с Украиной, так и с...Подробнее
Комментировать