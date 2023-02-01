Башмет рассказал о «тихих санкциях» со стороны российских артистов

Западу без российских артистов приходится слушать «третий сорт», полагает Юрий Башмет.

После того как Россия 24 февраля минувшего года начала проводить СВО на территории Украины, для поддержавших ее отечественных артистов европейские сцены стали недоступными. Исполнителей из России не приглашают с концертами, запланированные до спецоперации выступления были отменены. Многие знаменитости попали под санкции и могут лишиться своих активов и недвижимости в США и Европе.

Народный артист Юрий Башмет уверяет, что это лишь громкие заявления, а на самом деле российских артистов продолжают еще приглашать выступить за границей. Звезды РФ же «мстят» Западу и, как следует из его слов, объявили «тихие санкции» - отказываются от концертов за рубежом.

«Я много раз дирижировал им, играл Мацуев, хватит. Пусть теперь слушают третий сорт. Все равно нас приглашают выступать, а мы молчим — это наши тихие санкции», — приводит «Телепрограмма» отрывок речи Башмета, произнесенной в Волгограде на мероприятии по случаю 80-й годовщины окончания Сталинградской битвы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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