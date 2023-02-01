Башмет рассказал о «тихих санкциях» со стороны российских артистов

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга
О плохом отношении к пациентам в 23-й больнице Екатеринбурга рассказали родные пожилой женщины. 75-летняя Раиса...Подробнее
Западу без российских артистов приходится слушать «третий сорт», полагает Юрий Башмет.
После того как Россия 24 февраля минувшего года начала проводить СВО на территории Украины, для поддержавших ее отечественных артистов европейские сцены стали недоступными. Исполнителей из России не приглашают с концертами, запланированные до спецоперации выступления были отменены. Многие знаменитости попали под санкции и могут лишиться своих активов и недвижимости в США и Европе.
Народный артист Юрий Башмет уверяет, что это лишь громкие заявления, а на самом деле российских артистов продолжают еще приглашать выступить за границей. Звезды РФ же «мстят» Западу и, как следует из его слов, объявили «тихие санкции» - отказываются от концертов за рубежом.
«Я много раз дирижировал им, играл Мацуев, хватит. Пусть теперь слушают третий сорт. Все равно нас приглашают выступать, а мы молчим — это наши тихие санкции», — приводит «Телепрограмма» отрывок речи Башмета, произнесенной в Волгограде на мероприятии по случаю 80-й годовщины окончания Сталинградской битвы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О плохом отношении к пациентам в 23-й больнице Екатеринбурга рассказали родные пожилой женщины. 75-летняя Раиса...Подробнее
О том, как повлияла мобилизация на Ракетно-космический центр «Прогресс», рассказал глава предприятия Дмитрий Баранов....Подробнее
Обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова прокомментировала влияние «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
Предстоящее празднование юбилея Екатеринбурга уже омрачила новость, что куратором спецпроекта мэр города Алексей Орлов...Подробнее
О редкой болезни Помпе, от которой страдает 16-летний Дмитрий из Екатеринбурга, рассказала его мама Елена Кузнецова....Подробнее
Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что следит за ситуацией с выплатами некоторым мобилизованным и...Подробнее
Представитель иранского законодательного органа, входящий в комитет по вопросам внешней политики, Мешкини сделал...Подробнее
О трагической смерти семилетнего Кирилла Балакирева рассказали изданию «altapress.ru» его родители. Семья мальчика...Подробнее
В Москве снижается заполняемость дорогих отелей, пишет издание «Коммерсант». Участники рынка отмечают, что почти не...Подробнее
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара, сохраняя прекрасные отношения как с Украиной, так и с...Подробнее
Комментировать