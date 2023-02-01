Чудом спасшийся в авиакатастрофе 30-летний актер Сергей Корсик умер от пневмонии в Москве

Стало известно о смерти российского актера Сергея Корсика. В мир иной он ушел в самом расцвете - на 31-ом году жизни. Артист запомнился ролями в сериалах «Универ» и «Ранетки». Немногим известно, но Сергей также являлся солистом Ансамбля Александрова, большинство участников которого погибли во время крушения самолета. Об этом пишет агентство REGNUM.

Актера не стало еще 16 января, но только сейчас СМИ узнали о его смерти. Причина, из-за которой жизнь Сергея Корсика оборвалась, - тяжелое заболевание. У актера диагностировали пневмонию и лечили его в одной из больниц Москвы. На стационаре он пробыл четыре месяца, подчеркивает издание.

Госпитализирован Сергей Корсик был с подозрением на туберкулез, так как он страдал от сильного кашля. Предварительно у артиста диагностировали бронхит - тест на ковид оказался отрицательным.

«Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник – это сестра, но она живет в Петербурге», – приводит издание слова Николая, друга Сергея.

Мужчина добавил, что за некоторое время до смерти Корсик сообщил, что его переводят в реанимацию, и попросил не приходить к нему в больницу и ничего не приносить.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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