Спецоперация развела по разные стороны Софию Ротару и Ирину Аллегрову

София Ротару на протяжении долгих лет дружила с Ириной Аллегровой. Певицы даже дома купили в одной стране – Италии. Однако теперь украинская певица считает бывшую подругу своим врагом. София Михайловна даже отписалась от коллеги в соцсети.

Дело в том, что певицы оказались по разные стороны баррикад в вопросе о СВО. Аллегрова одной из первых стала посещать госпитали с ранеными бойцами, а ее приятельница Ротару поддержала Украину и ВСУ.

Как сообщил источник, украинскую певицу вывело из себя поведение патриотично настроенной Аллегровой, которая встала на сторону Кремля и даже исполнила песню «Возвращайтесь домой, мальчики», рассказывающую о российских героях СВО. Ротару пришлось вычеркнуть бывшую подругу из своей жизни.

По некоторым данным, сейчас 75-летняя София Ротару живет на своей вилле в Италии. Она не общается с коллегами и отказывается от концертов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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