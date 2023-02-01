Ани Лорак организовала сбор денег в России в поддержку Украины

Сегодня, 13:44

0

Image 16+
Ани Лорак организовала сбор денег в России в поддержку Украины
Ани Лорак

Певицу Ани Лорак ранее все журналисты называли исключительно украинской. Однако на родине ее еще с 2014 года клеймят позором, а сейчас вообще называют предательницей из-за того, что артистка не осудила СВО и до сих пор продолжает оставаться жить и работать в России.

Каролина после 24 февраля минувшего года надолго исчезла из информационного пространства, о ней ничего не было слышно. Ходили даже слухи о том, что она отречется от России и останется жить на Западе. Этого не произошло - несколько месяцев назад певица вышла в свет в РФ.

Но все указывает на то, что о своей стране и украинцах она не забывает. СМИ были ошеломлены, узнав, что артистка, находясь на территории России, организовала сбор в поддержку Украины. Причем, завуалировано.

Ани Лорак в своем микроблоге разместила публикацию, в которой указала о своем желании помочь нуждающимся.

«Мне бы очень хотелось помочь людям, которые нуждаются. Ссылку смотрите ниже. Эти песни я спою с обнаженным сердцем», — сообщила Лорак.

Подписчики Каролины «пробили» реквизиты указанного в публикации счета и узнали, что он открыт в украинском банке. На основании этого был сделан вывод, что певица Ани Лорак хоть и непрямо, но все-таки встала на сторону Украины в свете последних событий, пишет портал «Правда.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Башмет рассказал о «тихих санкциях» со стороны российских артистов

Сегодня, 19:04

Чудом спасшийся в авиакатастрофе 30-летний актер Сергей Корсик умер от пневмонии в Москве

Сегодня, 18:54

Ани Лорак организовала сбор денег в России в поддержку Украины

Сегодня, 13:44

Артиста России Олега Газманова пытались заставить выкрикивать лозунги в Дубае в поддержку Украины

Сегодня, 10:59

Юрий Батурин готов простить сбежавшую из РФ Чулпан Хаматову

1-02-2023, 21:34

В Минске задержали участницу шоу «Голос» Александру Захарик

30-01-2023, 20:24

Таисия Повалий рассказала, как убедила свою мать уехать из Киева: «Сказала, не приеду, если она умрет»

29-01-2023, 14:39

Уехавшая из России Чулпан Хаматова появится на российских экранах в феврале в фильме «Праведник»

28-01-2023, 14:59

«Люди подумают, что все поддерживающие СВО такие же дебилы»: Малиновская унизила Кучеру за интервью Дудю

28-01-2023, 14:59

Звезда «Сватов» Кравченко проинформировала об оставшейся в Донецке родной сестре

28-01-2023, 12:34

Шукшина недовольна, что коллеги не поддержали ее речь перед Мишустиным: «Я была ошарашена»

27-01-2023, 18:44

МК: Наталья Фатеева считает, что Пугачева не чувствует себя счастливой в Израиле

26-01-2023, 17:29

После интервью Юрию Дудю Оскар Кучера заработал четверть миллиона рублей на рекламе

25-01-2023, 15:34

Картина «Навальный» номинирована на «Оскар» в категории лучший документальный фильм

24-01-2023, 20:19

Журналистка Алена Жигалова считает, что Филипп Киркоров испортил свои красивые карие глаза голубыми линзами

24-01-2023, 18:34

Опальный актер Дмитрий Назаров потерял главную роль в фильме «12 стульев»

24-01-2023, 17:44

Мария Максакова считает, что Лариса Долина зря обижается на сравнение с мумией

24-01-2023, 14:29

Певец Филипп Киркоров станет первым гостем «Вечернего Урганта»

22-01-2023, 13:59

Иван Охлобыстин считает себя сумасшедшим из-за того, что не может ненавидеть покинувших РФ артистов

21-01-2023, 22:04

Режиссер Егор Кончаловский назвал уехавшего из страны актера Артура Смольянинова врагом России

21-01-2023, 14:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга

Сегодня, 09:59

0

О плохом отношении к пациентам в 23-й больнице Екатеринбурга рассказали родные пожилой женщины. 75-летняя Раиса...

Подробнее
63.RU проинформировал, как частичная мобилизация в РФ коснулась РКЦ «Прогресс»

63.RU проинформировал, как частичная мобилизация в РФ коснулась РКЦ «Прогресс»

1-02-2023, 10:04

0

О том, как повлияла мобилизация на Ракетно-космический центр «Прогресс», рассказал глава предприятия Дмитрий Баранов....

Подробнее
РИА «Новости»: США приготовились к резкому падению доллара

РИА «Новости»: США приготовились к резкому падению доллара

1-02-2023, 11:19

0

Обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова прокомментировала влияние «военной спецоперации» РФ на территории...

Подробнее
Мэр Екатеринбурга доверил организацию празднования 300-летия города противнику СВО Пушкареву - СМИ

Мэр Екатеринбурга доверил организацию празднования 300-летия города противнику СВО Пушкареву - СМИ

Вчера, 21:06

0

Предстоящее празднование юбилея Екатеринбурга уже омрачила новость, что куратором спецпроекта мэр города Алексей Орлов...

Подробнее
В Екатеринбурге подросток Дмитрий с весом 34 кг борется за жизнь

В Екатеринбурге подросток Дмитрий с весом 34 кг борется за жизнь

Вчера, 11:14

0

О редкой болезни Помпе, от которой страдает 16-летний Дмитрий из Екатеринбурга, рассказала его мама Елена Кузнецова....

Подробнее
Хинштейн: в Самаре военнослужащему ВС из РФ не выплатили деньги за ранение на СВО

Хинштейн: в Самаре военнослужащему ВС из РФ не выплатили деньги за ранение на СВО

1-02-2023, 12:04

0

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что следит за ситуацией с выплатами некоторым мобилизованным и...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мешкини прокомментировал заявление Подоляка

Мешкини прокомментировал заявление Подоляка

1-02-2023, 08:49

0

Представитель иранского законодательного органа, входящий в комитет по вопросам внешней политики, Мешкини сделал...

Подробнее
«Я умоляла их помочь моему ребенку». Мама погибшего в Волчихе мальчика Кирилла рассказала «altapress.ru», как произошла трагедия

«Я умоляла их помочь моему ребенку». Мама погибшего в Волчихе мальчика Кирилла рассказала «altapress.ru», как произошла трагедия

Вчера, 11:14

0

О трагической смерти семилетнего Кирилла Балакирева рассказали изданию «altapress.ru» его родители. Семья мальчика...

Подробнее
В Москве снижается заполняемость дорогих отелей

В Москве снижается заполняемость дорогих отелей

1-02-2023, 16:44

0

В Москве снижается заполняемость дорогих отелей, пишет издание «Коммерсант». Участники рынка отмечают, что почти не...

Подробнее
Чавушоглу: Турция выступает против захода новых военных судов в Черное море

Чавушоглу: Турция выступает против захода новых военных судов в Черное море

1-02-2023, 13:29

0

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара, сохраняя прекрасные отношения как с Украиной, так и с...

Подробнее