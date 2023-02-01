Ани Лорак организовала сбор денег в России в поддержку Украины

Певицу Ани Лорак ранее все журналисты называли исключительно украинской. Однако на родине ее еще с 2014 года клеймят позором, а сейчас вообще называют предательницей из-за того, что артистка не осудила СВО и до сих пор продолжает оставаться жить и работать в России.

Каролина после 24 февраля минувшего года надолго исчезла из информационного пространства, о ней ничего не было слышно. Ходили даже слухи о том, что она отречется от России и останется жить на Западе. Этого не произошло - несколько месяцев назад певица вышла в свет в РФ.

Но все указывает на то, что о своей стране и украинцах она не забывает. СМИ были ошеломлены, узнав, что артистка, находясь на территории России, организовала сбор в поддержку Украины. Причем, завуалировано.

Ани Лорак в своем микроблоге разместила публикацию, в которой указала о своем желании помочь нуждающимся.

«Мне бы очень хотелось помочь людям, которые нуждаются. Ссылку смотрите ниже. Эти песни я спою с обнаженным сердцем», — сообщила Лорак.

Подписчики Каролины «пробили» реквизиты указанного в публикации счета и узнали, что он открыт в украинском банке. На основании этого был сделан вывод, что певица Ани Лорак хоть и непрямо, но все-таки встала на сторону Украины в свете последних событий, пишет портал «Правда.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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