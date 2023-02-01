Артиста России Олега Газманова пытались заставить выкрикивать лозунги в Дубае в поддержку Украины

В эфире телепрограммы «Жизнь и судьба», которая выходит на телеканале «Россия 1», певец Олег Газманов рассказал о провокаторах в Дубае.

Он отметил, что выступал на том же концерте, что и певец Валерий Меладзе. Но Газманов выходил на сцену раньше. По его словам, он видел провокаторов, которые потом разговаривали с Меладзе. Эти люди взобрались на сцену, но их Газманов оттолкнул.

«Двое пьяных [нецензурное выражение], как их еще назвать, полезли на сцену и стали мешать мне петь … Эти двое ребят подготовлено залезли, стали меня за руки хватать. Я их оттолкнул сначала, а потом они развернули девушку, у нее на спине было написано «Слава Украине!» - вспоминает Газманов.

Он добавил, что эти люди потом подошли к Меладзе и предложили ему продолжить лозунг в поддержку Украины, что певец и сделал. Это было записано на видео, которое потом выложили в Сети.

Олег Газманов, комментируя действия Меладзе, заявил, что каждый может выбирать, каким путем идти, но сам он не будет предавать Россию.

«Я не знаю, что он чувствовал. Я думаю, что если бы меня попытались заставить что-то выкрикнуть или сказать, на камеру или не на камеру, меня бы точно никто не заставил это сделать», - уверен Газманов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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