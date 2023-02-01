Артиста России Олега Газманова пытались заставить выкрикивать лозунги в Дубае в поддержку Украины

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга
О плохом отношении к пациентам в 23-й больнице Екатеринбурга рассказали родные пожилой женщины. 75-летняя Раиса...Подробнее
В эфире телепрограммы «Жизнь и судьба», которая выходит на телеканале «Россия 1», певец Олег Газманов рассказал о провокаторах в Дубае.
Он отметил, что выступал на том же концерте, что и певец Валерий Меладзе. Но Газманов выходил на сцену раньше. По его словам, он видел провокаторов, которые потом разговаривали с Меладзе. Эти люди взобрались на сцену, но их Газманов оттолкнул.
«Двое пьяных [нецензурное выражение], как их еще назвать, полезли на сцену и стали мешать мне петь … Эти двое ребят подготовлено залезли, стали меня за руки хватать. Я их оттолкнул сначала, а потом они развернули девушку, у нее на спине было написано «Слава Украине!» - вспоминает Газманов.
Он добавил, что эти люди потом подошли к Меладзе и предложили ему продолжить лозунг в поддержку Украины, что певец и сделал. Это было записано на видео, которое потом выложили в Сети.
Олег Газманов, комментируя действия Меладзе, заявил, что каждый может выбирать, каким путем идти, но сам он не будет предавать Россию.
«Я не знаю, что он чувствовал. Я думаю, что если бы меня попытались заставить что-то выкрикнуть или сказать, на камеру или не на камеру, меня бы точно никто не заставил это сделать», - уверен Газманов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О плохом отношении к пациентам в 23-й больнице Екатеринбурга рассказали родные пожилой женщины. 75-летняя Раиса...Подробнее
О том, как повлияла мобилизация на Ракетно-космический центр «Прогресс», рассказал глава предприятия Дмитрий Баранов....Подробнее
Предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что среди его бойцов не бывает пропавших без вести....Подробнее
Обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова прокомментировала влияние «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
В Рязанской области женщину задержали за дискредитацию армии из-за надписи, которую она сделала в туалете торгового...Подробнее
Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что следит за ситуацией с выплатами некоторым мобилизованным и...Подробнее
Украинские военнослужащие жалуются на то, что боевые действия под Бахмутом (в России город называют прижившимся...Подробнее
Предстоящее празднование юбилея Екатеринбурга уже омрачила новость, что куратором спецпроекта мэр города Алексей Орлов...Подробнее
О редкой болезни Помпе, от которой страдает 16-летний Дмитрий из Екатеринбурга, рассказала его мама Елена Кузнецова....Подробнее
Представитель иранского законодательного органа, входящий в комитет по вопросам внешней политики, Мешкини сделал...Подробнее
Комментировать