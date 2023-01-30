Юрий Батурин готов простить сбежавшую из РФ Чулпан Хаматову

Вчера, 21:34

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Юрий Батурин готов простить сбежавшую из РФ Чулпан Хаматову
Актер театра и кино Юрий Батурин

Известный российский актер театра и кино Юрий Батурин порассуждал о тех знаменитостях, которые бросили свою родную землю и покинули Россию после начала специальной военной операции российских войск на территории Украины. Артист выразил свою глубокую уверенность в том, что все эти российские звезды вполне смогли бы искупить свою вину перед соотечественниками. Для этого лишь надо, считает Батурин, сделать что-то полезное для людей. 

Юрий привел в пример народную артистку Российской Федерации Чулпан Хаматову. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного сетевого онлайн портала «StarHit.ru». 

Как считает Юрий Батурин, отечественные знаменитости, которые уехали за рубеж, должны вернуться в Россию и уже на месте попросить прощения. Однако, никто из них пока не хочет этого делать. То есть, это для них в порядке вещей, получается. Именно поэтому все их считают предателями. 

«Вот если бы сейчас Чулпан Хаматова приехала, сказала бы, мол, я глубоко ошибалась, я поняла весь ужас того, что совершила, и я готова идти медсестрой в госпиталь, помогать с перевязками раненым солдатам… Не простили бы? Я бы простил», — порассуждал 50-летний Юрий Батурин в социальной сети.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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