В Минске задержали участницу шоу «Голос» Александру Захарик

30 января стало известно, что в Минске задержана участница российского шоу «Голос» Александра Захарик.

Сейчас 34-летняя певица, которой предъявлено обвинение в подготовке действий, нарушающих общественный порядок, находится в изоляторе в Первом переулке Окрестина. Дома у исполнительницы джаза были проведены обыски.

О других подробностях этой истории никакой информации нет.

В 2009 и 2016 годах Захарик вышла в финал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение». В 2016 году певица представила Белоруссию на «Новой волне».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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