В Минске задержали участницу шоу «Голос» Александру Захарик

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления
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30 января стало известно, что в Минске задержана участница российского шоу «Голос» Александра Захарик.
Сейчас 34-летняя певица, которой предъявлено обвинение в подготовке действий, нарушающих общественный порядок, находится в изоляторе в Первом переулке Окрестина. Дома у исполнительницы джаза были проведены обыски.
О других подробностях этой истории никакой информации нет.
В 2009 и 2016 годах Захарик вышла в финал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение». В 2016 году певица представила Белоруссию на «Новой волне».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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