Таисия Повалий рассказала, как убедила свою мать уехать из Киева: «Сказала, не приеду, если она умрет»

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления
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Украинская певица Таисия Повалий проживает в Москве и на Родину, где ее считают предательницей и клеймят позором, возвращаться не собирается. Артистка выступает на разных концертных площадках в РФ, что расценивается как прямая поддержка СВО.
Недавно Повалий призналась, что сначала боевых действий, когда вся территория Украины подвергалась ракетным обстрелам России, ее главной задачей было уговорить свою 80-летнюю мать покинуть родную страну. Нина Даниловна была категорически против выезда.
Повалий пришлось прибегать к хитрости, чтобы вынудить свою пожилую мать уехать из Украины.
«Никогда в жизни не поеду! Моя родная Украина! Пусть меня тут убивают", — всякий раз говорила мне она. И только когда я сказала, что не приеду, если она умрет, мать собрала чемоданчик, взяла кошку и 30 апреля прошлого года, проделав на машине путь в две тысячи километров из Киева через западную Украину, Польшу и Беларусь, прибыла в Москву», - приводит признание Повалий журнал «Starhit».
Певица заявляет, что своей жизнью в России довольна и ей все равно, кем ее считают на Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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