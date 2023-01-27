Таисия Повалий рассказала, как убедила свою мать уехать из Киева: «Сказала, не приеду, если она умрет»

Украинская певица Таисия Повалий проживает в Москве и на Родину, где ее считают предательницей и клеймят позором, возвращаться не собирается. Артистка выступает на разных концертных площадках в РФ, что расценивается как прямая поддержка СВО.

Недавно Повалий призналась, что сначала боевых действий, когда вся территория Украины подвергалась ракетным обстрелам России, ее главной задачей было уговорить свою 80-летнюю мать покинуть родную страну. Нина Даниловна была категорически против выезда.

Повалий пришлось прибегать к хитрости, чтобы вынудить свою пожилую мать уехать из Украины.

«Никогда в жизни не поеду! Моя родная Украина! Пусть меня тут убивают", — всякий раз говорила мне она. И только когда я сказала, что не приеду, если она умрет, мать собрала чемоданчик, взяла кошку и 30 апреля прошлого года, проделав на машине путь в две тысячи километров из Киева через западную Украину, Польшу и Беларусь, прибыла в Москву», - приводит признание Повалий журнал «Starhit».

Певица заявляет, что своей жизнью в России довольна и ей все равно, кем ее считают на Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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