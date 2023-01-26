Уехавшая из России Чулпан Хаматова появится на российских экранах в феврале в фильме «Праведник»

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Народная артистка Чулпан Хаматова, как известно, осудила спецоперацию, покинула страну и сейчас проживает в Латвии. До СВО она была в стране одной из самых любимых и самых популярных актрис, у нее в работе было много проектов. Чулпан в знак протеста против СВО их забросила и предпочла трудоустроиться за рубежом.
Тем не менее, в России будут выходить на экраны фильмы, в которых она была задействована на съемках еще до 24 февраля. Один из них - «Праведник». Этот фильм с ее участием выйдет на экраны в феврале нынешнего года. Хотя в трейлере и анонсах картины имя Хаматовой не упоминается, передает «СТ-Ньюс».
Журналисты «Комсомолки» решили поинтересоваться у режиссера Сергея Урсуляка, действительно ли Чулпан Хаматова задействована в «Праведнике».
«Да, она в фильме осталась. И что?», - ответил, вопрошая, режиссер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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