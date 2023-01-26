«Люди подумают, что все поддерживающие СВО такие же дебилы»: Малиновская унизила Кучеру за интервью Дудю

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На Оскара Кучеру после его скандального интервью блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ, - Ред.) обрушилась масса критики. В числе тех, кто высказал негодование, и Маша Малиновская.
Она считает, что актер своими высказываниями дискредитировал тех, кто «военную спецоперацию» поддерживает, передает «StarHit».
«Кучера выглядел глупо, извивался как вошь на гребешке, когда ему задавали прямой вопрос: „Если ты патриот, почему ваша семья поехала младшего ребенка рожать в Америке?“ И там были такие глупые отмазки», - говорит Малиновкая.
Телеведущая убеждена, что Кучера дискредитировал настоящих патриотов, ибо выставил их в глазах общества людьми недалекими, если не сказать жестче.
«Посмотрят интервью Оскара и подумают, что все люди, которые за СВО или остались, такие же дебилы, как Оскар, потому что выглядел он там просто глупо. Было стыдно», — призналась Малиновская.
Сама она, как уже неоднократно подчеркивала, поддерживает политику российского президента и проведение войсками специальной военной операции, которая длится почти год.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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