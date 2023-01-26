Звезда «Сватов» Кравченко проинформировала об оставшейся в Донецке родной сестре

Народная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино Татьяна Кравченко родилась на Украине в городе Донецке. В этом регионе на данный момент живут ее родственники. Там находится ее старшая сестра и племянник. Знаменитость постоянно волнуется за них. Она звала их уехать, но те категорически против уезжать оттуда, привыкли к своей родной земле. Об этом сегодня рассказали корреспонденты информационного новостного сетевого онлайн издания «Starhit».

Татьяна Кравченко очень часто звонит своим родственникам. Звезда киноэкрана призналась в том, что нередко от них получает нерадостные новости.

«На днях звоню старшей сестре по отцу — она рыдает, накануне разбомбили весь центр города. Рассказывает, как им там сложно находиться. Я давно уже прошу их всех уехать, я могу предоставить жилье, поживут у меня, но они отказываются. Мой племянник в Донецке трудится медиком. Он тоже ни в какую, не хочет бросать родину, говорит, мол, справимся», — поделилась 69-летняя актриса Татьяна Кравченко на проекте «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Татьяна Эдуардовна активно поддерживает Россию и не понимает тех, кто выступает с критикой против СВО. Политика стала причиной ссоры Кравченко с ее близкой подругой. Артистка призналась, что если бы была помоложе, то обязательно пошла бы на фронт медсестрой.

«Не понимаю, как можно не поддерживать свое Отечество, своего президента. Моя близкая подруга против. Я сначала вспыхнула. Позвонила ей через какое-то время, думала, она остыла, а там еще хуже. Значит, все — больше нет у меня подруги!» — отметила артистка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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