Шукшина недовольна, что коллеги не поддержали ее речь перед Мишустиным: «Я была ошарашена»

Сегодня, 18:44

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Шукшина недовольна, что коллеги не поддержали ее речь перед Мишустиным: «Я была ошарашена»
Фото из открытых источников

Актриса и телеведущая Мария Шукшина решила вспомнить, как она произносила довольно смелую речь на вручении медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. На церемонии присутствовал и глава российского правительства.

Знаменитость вещала об угрожающем РФ «вирусе бескультурья», о проведении «социального эксперимента по расчеловечиванию».

Артистка была уверена в своей правоте и рассчитывала на то, что коллеги по ТВ и актерскому цеху ее поддержат. Однако реакции, на которую надеялась Шукшина, не последовало.

«Я думала, что раз уж такое сказанула, то остальные подтянутся, поддержат. Однако нет. Вышел Стоянов и сказал примерно следующее: вы давайте, спасайте культуру, а мы пока будем народ развлекать. Я была ошарашена», — приводит слова актрисы Шукшиной издание «Правда.ру».

Актриса до сих пор не может смириться с разочарованием, которое ее настигло.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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