МК: Наталья Фатеева считает, что Пугачева не чувствует себя счастливой в Израиле

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Легендарная певица Алла Пугачева вместе с супругом и детьми перебралась в Израиль с первых дней спецоперации. Летом она по устоявшейся многолетней традиции провела пару месяцев в Юрмале, а в сентябре на несколько недель наведалась в Россию — вероятно, исключительно для того, чтобы окончательно утрясти дела и решить вопрос с собственной недвижимостью.
Сейчас звезда советской и российской эстрады подыскивает для своей семьи (Алла Борисовна, ее супруг и дети проживают в предоставленных братом шоумена шикарных апартаментах) для покупки дом в Израиле. Это указывает на то, что звездное семейство приняло окончательное решение разорвать все связи с Россией и осесть в этой стране.
Высказаться о жизни Пугачевой на Земле Обетованной решила актриса Наталья Фатеева.
В беседе с «МК» она заявила, что Израиль — очень хорошая для жизни страна. Там прекрасный климат и лучшая медицина. При этом Фатеева считает, что Алла Борисовна в Израиле не чувствует себя счастливой.
«Где вы видели, чтобы люди были счастливыми? Люди вообще счастливыми никогда не бывают. Алла же — человек, значит, и она не исключение. На самом деле я всегда хорошо относилась к Пугачевой. Несколько раз ходила на ее концерты. Мне она нравилась во всех вариантах», - высказалась она.
Ранее СМИ сообщили, что Пугачева вместе с детьми активно изучает иврит, прибегнув к услугам репетитора.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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