Картина «Навальный» номинирована на «Оскар» в категории лучший документальный фильм

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Канадец Дэниел Роэр снял документальный фильм, рассказывающий о российском оппозиционере и блогере Алексее Навальном, включенном в РФ в список террористов и экстремистов. Картина «Навальный» номинирована на «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм».
Церемония вручения главной награды Американской кинопремии пройдет 12 марта.
Описывая свою работу, режиссер Роэр заявил, что это «история одного человека и борьбы с авторитарным режимом». Фильм о Навальном был презентован на фестивале независимого кино «Сандэнс» год назад. Картина, которую признали лучшей по зрительским симпатиям, вышла на телеканале CNN.
Ранее член Совета по правам человека Алексей Мельников посетил Навального в исправительной колонии №6 во Владимирской области по просьбе врача, который попросил проверить условия содержания Навального.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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