Журналистка Алена Жигалова считает, что Филипп Киркоров испортил свои красивые карие глаза голубыми линзами

Вчера, 18:34

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Журналистка Алена Жигалова считает, что Филипп Киркоров испортил свои красивые карие глаза голубыми линзами
Фото из открытых источников

Голубоглазый король российской эстрады Филипп Киркоров не пришелся по душе журналистке Алене Жигаловой. Ей больше нравится артист в привычном облике — когда он жгучий брюнет с карими глазами

На своем YouTube-шоу "Алена, блин!" Жигалова раскритиковала Киркорова за изменения во внешности посредством линз. Не сдерживая себя, она обратилась в камеру напрямую к артисту, пишет Газета.ру.

«Филипп зачем-то вставил голубые линзы. Господи, Филипп, зачем ты испортил свои красивые карие глаза?» — спросила она Киркорова.

Бывший муж Аллы Пугачевой пока не ответил Жигаловой, которая, к слову, в последнем выпуске затронула тему слухов о том, что он якобы женился. Поводом послужило то, что на одном из концертов артист предстал на сцене с кольцом на безымянном пальце. Алена (а в ее окружение входит много информированных о жизни звезд источников) заверила, что ей о свадьбе певца ничего не известно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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