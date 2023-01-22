Журналистка Алена Жигалова считает, что Филипп Киркоров испортил свои красивые карие глаза голубыми линзами

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Голубоглазый король российской эстрады Филипп Киркоров не пришелся по душе журналистке Алене Жигаловой. Ей больше нравится артист в привычном облике — когда он жгучий брюнет с карими глазами
На своем YouTube-шоу "Алена, блин!" Жигалова раскритиковала Киркорова за изменения во внешности посредством линз. Не сдерживая себя, она обратилась в камеру напрямую к артисту, пишет Газета.ру.
«Филипп зачем-то вставил голубые линзы. Господи, Филипп, зачем ты испортил свои красивые карие глаза?» — спросила она Киркорова.
Бывший муж Аллы Пугачевой пока не ответил Жигаловой, которая, к слову, в последнем выпуске затронула тему слухов о том, что он якобы женился. Поводом послужило то, что на одном из концертов артист предстал на сцене с кольцом на безымянном пальце. Алена (а в ее окружение входит много информированных о жизни звезд источников) заверила, что ей о свадьбе певца ничего не известно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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