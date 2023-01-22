Опальный актер Дмитрий Назаров потерял главную роль в фильме «12 стульев»

Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей
В Сети распространяется видео, снятое военным, который заявил, что ему и его сослуживцам платят очень низку зарплату....Подробнее
Новая экранизация «12 стульев» состоится без оскандалившегося Дмитрия Назарова, который должен был сыграть в фильме роль Кисы Воробьянинова. Об этом в интервью рассказал режиссер картины Петр Зеленов. По его словам, из-за скандалов вокруг Назарова съемочный процесс кинокартины был приостановлен. Он возобновится, как только будет найдена замена. Актера на роль Воробьянинова уже активно ищут. Зеленов заявил, что у него есть на примете кандидаты, однако вдаваться в подробности он не стал. Режиссер отметил, что ему бы не хотелось переходить на личную неприязнь, но он не смог проигнорировать поступки Назарова. К слову, актер уже знает том, что его сняли с роли. По словам Зеленова, это было обязательным условием инвесторов.
Как известно, некоторое время назад Дмитрий Назаров и его жена были уволены худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским. Такое решение было принято из-за антироссийских заявлений 65-летнего актера и его супруги.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Сети распространяется видео, снятое военным, который заявил, что ему и его сослуживцам платят очень низку зарплату....Подробнее
Журналист ИА «Регнум» Никита Третьяков рассказал о том, как попал на фронт, и поделился своим боевым опытом. Он...Подробнее
У людей, оказавшихся в эпицентре исторических событий, возникает сейчас очень много вопросов. Особенно их интересует,...Подробнее
Издание «Zeit» сообщает, что в Германии произошло столкновение между политиками по вопросу о поставках танков киевскому...Подробнее
Великобритания планирует передать Военно-морским силам Украины два военных корабля. Речь о минных тральщиках проекта...Подробнее
Комментарий по поводу решения болгарского клуба «Левски» не играть товарищеские матчи с российскими клубами дал бывший...Подробнее
Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил общеобразовательную школу № 93 в Шушарах. Очередное «показное»...Подробнее
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров прибыл с официальным визитом в Южноафриканскую...Подробнее
Невзирая на то, что «танковый Рамштайн» для Украины не задался и ее партнеры так и не достигли консенсуса касательно...Подробнее
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в соцсети проинформировал о том, что Эстония...Подробнее
Комментировать