Опальный актер Дмитрий Назаров потерял главную роль в фильме «12 стульев»

Вчера, 17:44

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Опальный актер Дмитрий Назаров потерял главную роль в фильме «12 стульев»
Фото из открытых источников

Новая экранизация «12 стульев» состоится без оскандалившегося Дмитрия Назарова, который должен был сыграть в фильме роль  Кисы Воробьянинова. Об этом в интервью рассказал режиссер картины Петр Зеленов. По его словам, из-за скандалов вокруг Назарова съемочный процесс кинокартины был приостановлен. Он возобновится, как только будет найдена замена. Актера на роль Воробьянинова уже активно ищут. Зеленов заявил, что у него есть на примете кандидаты, однако вдаваться в подробности он не стал. Режиссер отметил, что ему бы не хотелось переходить на личную неприязнь, но он не смог проигнорировать поступки Назарова. К слову, актер уже знает том, что его сняли с роли. По словам Зеленова, это было обязательным условием инвесторов.

Как известно, некоторое время назад Дмитрий Назаров и его жена были уволены худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским. Такое решение было принято из-за антироссийских заявлений 65-летнего актера и его супруги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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