Мария Максакова считает, что Лариса Долина зря обижается на сравнение с мумией

Сегодня, 14:29

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Мария Максакова считает, что Лариса Долина зря обижается на сравнение с мумией
Лариса Долина

Оперная дива Мария Максакова, проживающая на Украине, в рамках программы «И грянул грэм» рассказала, что думает об артистке Ларисе Долиной, принявшей участие в «Голубом огоньке».

В последнее время в сети исполнительницу песни «Погода в доме» начали сравнивать с мумией на сцене. Экс-депутат Госдумы Максакова считает, что Долина зря обижается на это сравнение, хотя оно и нелицеприятное. По ее мнению, проблема певицы в том, что она вовремя не ушла со сцены. Если бы она это сделала, осталась бы в памяти поклонников великой артисткой.

«Когда эта женщина была успешной джазовой певицей по советским меркам, она выглядела иначе. Кто бы мог подумать, что вот так все изменится, — рассуждает Максакова. — На ее примере можно отследить, что происходит с исполнителем, который вовремя не ушел со сцены».

Оперная дива в этой же беседе заявила, что считает Долину, которая родилась и выросла на Украине, но поддержала российскую СВО, злой и одинокой женщиной без корней, передает «СТ-Ньюс».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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