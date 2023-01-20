Певец Филипп Киркоров станет первым гостем «Вечернего Урганта»

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Филипп Киркоров, недавно подтвердивший, что подкорректировал свою внешность с помощью пластики, станет первым гостем на шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» после десяти месяцев отсутствия программы в эфире.
Как утверждает Telegram-канал «Светские хроники», недавно в телецентре Останкино был отснят свежий выпуск. Публикуются даже фото со съемок в студии.
На кадрах можно увидеть значительно посвежевшего и помолодевшего Филиппа Киркорова на диване для гостей. Он восседает вместе с телеведущим и шоуменом Иваном Ургантом.
Судя по ракурсу, снимки были сделаны кем-то в зрительном зале.
При этом руководство «Первого канала» пока не заявляло о возвращении программы в эфир. Не анонсировал свежий выпуск и Филипп Киркоров. Хотя российские знаменитости по установившейся традиции практически всегда это делают. Что, собственно, и неудивительно — программа «Вечерний Ургант» до начала «военной спецоперации» была в списке самых рейтинговых. Она исчезла с эфира вскоре после того, как Иван Ургант выступил против СВО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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