Певец Филипп Киркоров станет первым гостем «Вечернего Урганта»

Филипп Киркоров, недавно подтвердивший, что подкорректировал свою внешность с помощью пластики, станет первым гостем на шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» после десяти месяцев отсутствия программы в эфире.

Как утверждает Telegram-канал «Светские хроники», недавно в телецентре Останкино был отснят свежий выпуск. Публикуются даже фото со съемок в студии.

На кадрах можно увидеть значительно посвежевшего и помолодевшего Филиппа Киркорова на диване для гостей. Он восседает вместе с телеведущим и шоуменом Иваном Ургантом.

Судя по ракурсу, снимки были сделаны кем-то в зрительном зале.

При этом руководство «Первого канала» пока не заявляло о возвращении программы в эфир. Не анонсировал свежий выпуск и Филипп Киркоров. Хотя российские знаменитости по установившейся традиции практически всегда это делают. Что, собственно, и неудивительно — программа «Вечерний Ургант» до начала «военной спецоперации» была в списке самых рейтинговых. Она исчезла с эфира вскоре после того, как Иван Ургант выступил против СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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