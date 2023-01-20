Иван Охлобыстин считает себя сумасшедшим из-за того, что не может ненавидеть покинувших РФ артистов

«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом
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Российский актер Артур Смольянинов (признан иноагетом в РФ, - ред.) известен своей антироссийской позицией в вопросе СВО и, как он заявил в одном из недавних интервью, готов даже с оружием в руках сражаться на стороне ВСУ. Нелестно высказался о соотечественниках и режиссер Роман Качанов.
Горячий приверженец «спецоперации» Иван Охлобыстин, являясь крестным отцом иноагента Смольянинова, не чувствует ненависти к критикующим и выехавшим за рубеж артистам. Из-за этого актер ощущает себя немного сумасшедшим.
«Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать, я и правда сумасшедший», — пишет Иван Охлобыстин у себя в Telegram-канале.
Звезда «Интернов» до 24 февраля минувшего года поддерживал дружеские отношения не только с крестником, которого признали аноагентом, но и с режиссером. С Качановым ему приходилось вместе прорабатывать сценарии к нескольким фильмам. Киноактера Охлобстин по-прежнему считает большим трудягой и «классным мальчишкой».
«Он сбежал и сейчас восхищается европейской культурой, дико печалится о судьбах им оставленной отчизны», — не без иронии заключил исполнитель роли доктора Быкова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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