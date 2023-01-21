Режиссер Егор Кончаловский назвал уехавшего из страны актера Артура Смольянинова врагом России

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Режиссер Егор Кончаловский в числе тех, кто спецоперацию России поддерживает. Инакомыслящих он не понимает. Более того, называет «конкретными врагами» РФ. В частности, именно такое определение он дал покинувшему страну актеру Артуру Смольянинову* (признан иноагентом в РФ, - Ред.).
В минувшем году Кончаловский дважды намеревался снять фильм о происходящем в Донбассе, ездил в ДНР, но съемочный процесс так и не был начат из-за постоянных боевых действий. Готов отправиться в зону СВО и Смольянинов*. Но, как следует из его интервью, чтобы с автоматом в руках принимать участие в боях против российской армии на стороне Вооруженных сил Украины. Эти слова звезды картины «9 рота» режиссера ошеломили. В то же время Кончаловский считает, что не стоит осуждать актера, который прямо заявляет о своей позиции и предпочел отречься от родной страны, выехав за границу.
«Фразы Смольянинова* поразили меня. Это конкретный враг страны. Я бы не стал его осуждать. Подобная позиция менее опасная, чем если такой враг сидит в тылу и способен принимать конкретные решения», — цитирует Кончаловского «СтарХит».
Режиссер добавил, что не может принять позицию еще одного иноагента — шоумена Максима Галкина. А вот Аллу Пугачеву как женщину, которая поддерживает своего мужа и следует за ним, понять можно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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