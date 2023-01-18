Дмитрий Назаров и его супруга Ольга отказались увольняться из МХТ имени Чехова

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Известный актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации, звезда телевизионного сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, который прославился своими скандальными перформансами и антипатриотическими интервью, в которых он критикует власти страны, саму Россию и ее народ, жестко выступает против СВО, отказался увольняться из МХТ имени Чехова по собственному желанию. Об этом сегодня сообщают журналисты информационного новостного онлайн-издания «Российская газета».
На первых порах скандального поведения знаменитого актера Дмитрия Назарова художественный руководитель этого театра Константин Хабенский пытался урезонить. Хабенский на правах руководителя вверенного ему коллектива артистов пытаясь объяснить, что подобные негативные высказывания, с высокой степенью вероятности, могут навредить всему театру. Однако Дмитрий Назаров, равно как и его супруга Ольга Васильева, которая также служила в столичном МХТ имени Чехова, не посчитали нужным прислушаться к уговорам Константина Хабенского.
В конце концов после очередного интервью Назарова и нарушения им профессиональной этики, терпение Хабенского исчерпалось, и он предложил Назарову и Васильевой уйти по собственному желанию. Но они на встречу с руководителем не явились, в результате чего были уволены худруком с должностей, занимаемых ими, в соответствии со штатным расписанием. Вероятно, поэтому, актёр поначалу заявлял, что ничего не знает о своём увольнении из театра.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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