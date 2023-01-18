Поплавская раскритиковала политических экспертов на телеканалах

Яна Поплавская заявила, что политическим экспертам, которые часто высказывают свое мнение на ТВ, не стоит доверять. Актриса отмечает, что на политических шоу нередко можно увидеть людей с сомнительной репутацией.

«Я считаю, что некоторых экспертов вообще нельзя допускать к публичной трибуне, какой являются федеральные телеканалы», — написала Поплавская в Telegram-канале.

Актрису возмутил директор богословско-политических исследований в США Михаил Тильман, который в передаче «Время покажет» рассуждал о ядерном оружии и отношении к нему. По мнению актрисы, телеканалы не должны транслировать дилетантское мнение таких, как Тильман. Эти эксперты создают какие-то «институты политических исследований» и «центры политологии», где кроме них, больше никто не работает, отметила Поплавская.

Она также подчеркнула, что все они представляются руководителями контор с громкими названиями и говорят на ТВ необдуманные вещи. Актриса считает, что каждый человек, выступающий перед большой аудиторией, должен нести ответственность за свои слова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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