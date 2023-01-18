Поплавская раскритиковала политических экспертов на телеканалах

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Яна Поплавская заявила, что политическим экспертам, которые часто высказывают свое мнение на ТВ, не стоит доверять. Актриса отмечает, что на политических шоу нередко можно увидеть людей с сомнительной репутацией.
«Я считаю, что некоторых экспертов вообще нельзя допускать к публичной трибуне, какой являются федеральные телеканалы», — написала Поплавская в Telegram-канале.
Актрису возмутил директор богословско-политических исследований в США Михаил Тильман, который в передаче «Время покажет» рассуждал о ядерном оружии и отношении к нему. По мнению актрисы, телеканалы не должны транслировать дилетантское мнение таких, как Тильман. Эти эксперты создают какие-то «институты политических исследований» и «центры политологии», где кроме них, больше никто не работает, отметила Поплавская.
Она также подчеркнула, что все они представляются руководителями контор с громкими названиями и говорят на ТВ необдуманные вещи. Актриса считает, что каждый человек, выступающий перед большой аудиторией, должен нести ответственность за свои слова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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