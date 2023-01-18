Егор Кончаловский заявил о жалости к лишившейся всего Алле Пугачевой

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Режиссер Егор Кончаловский высказался о своем отношении к артистам, которые за последние несколько месяцев уехали из России. Так, он упомянул Аллу Пугачеву, к которой относится с уважением, но не разделяет ее взгляды.
Кончаловский признался, что он по-человечески понимает Примадонну, которая решила заступиться за мужа. Режиссер считает, что у легендарной певицы не было выбора из-за поступков супруга.
«Алла Борисовна была легендой для многих поколений. Обидно, когда эта легенда сыплется. Сейчас они исчезнут с ТВ, не будет концертов в России. И это будет достаточным наказанием для них», — заявил режиссер.По его мнению, певицу, которая лишилась всего, остается лишь пожалеть.
Но Кончаловскому не понятна позиция Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), а также других артистов, которые предали свою страну.
Не так давно Кончаловский сообщил о начале съемок картины о бойцах, защищающих Донбасс. Однако из-за боевых действий съемочный процесс затянулся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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