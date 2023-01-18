Хаматова пожаловалась на неподобающие условия на спектакле в Сан-Франциско

Актриса Чулпан Хаматова, которая сейчас пребывает в США, в интервью Ксении Чабаненко рассказала о своем выступлении в Сан-Франциско со спектаклем «Орфей». Актриса со сцены читала стихотворения российских поэтов.

Хаматова выразила благодарность американским зрителям, которые внимательно слушали стихи. Однако ей пришлось нелегко из-за условий, в которых она выступала. Дело в том, что актриса едва не замерзла на сцене, поскольку в помещении было очень холодно. Чулпан переживала, что из-за некомфортной температуры у нее будет дрожать голос.

«Топили почему-то страшно люто кондиционеры», — сказала Хаматова.

В том же интервью, она призналась, что актерская карьера ей в тягость. Также Хаматова заявила, что в ближайшее время она намерена бросить сцену и заняться преподавательской деятельностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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